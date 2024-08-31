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«Хоронить меня будете так»: Киркоров дал распоряжение на случай смерти

«Хоронить меня будете так»: Киркоров дал распоряжение на случай смерти

Эпатирующий публику поп-король порой заставляет удивляться даже своих детей. Филипп Киркоров соцсетиФилипп Киркоров явно сделал вывод, что на одном таланте популярность нынче не построишь, поэтому добавил к этому флер скандала.

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