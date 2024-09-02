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Торговля на Мосбирже может стать круглосуточной

Мосбиржа обсуждает с участниками рынка возможность расширения времени торгов, в том числе в выходные, рассказал журналистам управляющий директор по фондовому рынку Мосбиржи Борис Блохин в ходе семинара «Медиадни-2024».

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