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  • Алиса Майская
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    ГОСПОДИ  ,прости их ,ибо не ведают, что творят30 квартир, котор...

30 квартир, которые вряд ли кто-то захочет приобрести

30 квартир, которые вряд ли кто-то захочет приобрести

На рынке недвижимости нередко встречаются "диковинки": квартиры с аляпистым дизайном и сумасшедшей планировкой.

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Комментарии
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А
Александр24
Всё зависит от цены, а не от дизайна. Мы насмерть убитую однушку мгновенно продали. Жмотничать не надо - только и всего.
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4 час.
Пульхерия Djem
ГОСПОДИ  ,прости их ,ибо не ведают, что творят
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2 час.
АМ
Алиса Майская
Покупают не &quot;дизайн интерьера&quot;, а метраж, (даже стены можно снести).
Ответить
25 мин.

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