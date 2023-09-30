На рынке недвижимости нередко встречаются "диковинки": квартиры с аляпистым дизайном и сумасшедшей планировкой.
30 квартир, которые вряд ли кто-то захочет приобрести
Комментарии
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А
Александр24
Всё зависит от цены, а не от дизайна. Мы насмерть убитую однушку мгновенно продали. Жмотничать не надо - только и всего.
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4 час.
Пульхерия Djem
ГОСПОДИ ,прости их ,ибо не ведают, что творят
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2 час.
АМ
Алиса Майская
Покупают не "дизайн интерьера", а метраж, (даже стены можно снести).
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25 мин.
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