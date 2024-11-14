Всероссийская Ёлка желаний: как принять участие в акции в 2024 году Ирэн ОрлонскаяТрадиционная благотворительная акция «Ёлка желаний» ещё не стартовала, но мы уверены, что она состоится в 2024 году! Обычно прием заявок начинается в середине ноября, и информация об этом будет размещена на официальном сайте мероприятия.