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Петербургский дневник

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В театры и музеи без барьеров: в Петербурге открывается детский фестиваль по танцам на колясках «Лучик света»

В театры и музеи без барьеров: в Петербурге открывается детский фестиваль по танцам на колясках «Лучик света»

50 участников из Петербурга, Татарстана и Тверской области представят танцевальные номера на тему «Мир советских и российских мультфильмов» События для взрослых и детей с инвалидностью в последние годы стали неотъемлемой частью афиши городских музеев, театров, выставочных залов и концертных площадок.

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