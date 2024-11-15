В театры и музеи без барьеров: в Петербурге открывается детский фестиваль по танцам на колясках «Лучик света»

50 участников из Петербурга, Татарстана и Тверской области представят танцевальные номера на тему «Мир советских и российских мультфильмов» События для взрослых и детей с инвалидностью в последние годы стали неотъемлемой частью афиши городских музеев, театров, выставочных залов и концертных площадок.