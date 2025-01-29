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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Отменен лыжный марафон МВТУ, который должен был пройти 16 февраля в Москве

Отменен лыжный марафон МВТУ, который должен был пройти 16 февраля в Москве

16 февраля в Москве должен был пройти лыжный марафон МВТУ серии RussiaLoppet.  Организаторы сообщили, что отменяют старт в связи с аномально теплой зимой и недостаточностью снежного покрова на трассе.

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