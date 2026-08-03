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Операции от ожирения теперь доступны по ОМС – кому показаны и где их делают

Операции от ожирения теперь доступны по ОМС – кому показаны и где их делают

В России бариатрические операции – хирургическое лечение тяжелого ожирения путем изменения строения желудка или кишечника – с 2026 года включены в программу госгарантий бесплатной медпомощи по полису ОМС.

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