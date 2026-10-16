В этом году на ул. Советской в Туле высадили около 10 тысяч зеленых насаждений, среди которых 77 хвойных деревьев, 31 лиственное дерево, 5,3 тысячи кустарников и 5 тысяч многолетних трав и цветов.
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