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Панарин забивает 300-й гол в НХЛ: "Рейнджерс" уступают "Филадельфии" 5:8

Панарин забивает 300-й гол в НХЛ: "Рейнджерс" уступают "Филадельфии" 5:8

"Нью-Йорк Рейнджерс" уступили "Филадельфии" со счетом 5:8 в матче НХЛ. Артемий Панарин отметился своим 300-м голом в карьере.

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