© Сергей Пятаков/РИА НовостиШколы и вузы должны принять страдание, неопределенность и уязвимость как неотъемлемую часть человека, а не гнаться только за его навыками и измеримыми результатами.
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