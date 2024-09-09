Крупный чилийский производитель лития заинтересовался проектом в Намибии

Чилийская компания SQM, второй по величине производитель лития в мире, заключила трехэтапное соглашение о получении прибыли с базирующейся в ЮАР компанией Andrada Mining о совместной разработке месторождения Литиум-Ридж в Намибии, 9 сентября сообщает Mining.