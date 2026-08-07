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Эльвира Оберг и Оскар Брандт объявили о помолвке

Шведские биатлонисты Эльвира Оберг и Оскар Брандт объявили о помолвке. Спортсменка опубликовала фото с подписью «Ты и я ❤✨».

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