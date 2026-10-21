Специалисты ЦОК АПК проверили качество первых образцов нового урожая астраханского риса. С 22 сентября по 8 октября в лабораторию Астраханского филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК поступило 9 партий нешелушёного риса общим весом порядка 10 тыс.
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