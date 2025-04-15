Учитель Казаков: введение норм по "домашке" приведет к конфликтам в школах

Если для российских школьников введут нормы по времени выполнения домашнего задания, то это приведет к конфликтам между учителями, детьми и их родителями, считает член Совета межрегионального профсоюза работников образования "Учитель", учитель истории и ОБЖ Дмитрий Казаков.