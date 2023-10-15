Силуанов: долговой кризис — риск для всей мировой экономики

Долговой кризис является ключевым риском для мировой экономики, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании Международного валютно-финансового комитета в рамках ежегодной встречи МВФ и Всемирного банка в Марокко.
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