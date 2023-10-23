В Самарской области оперуполномоченными уголовного розыска задержан подозреваемый в участии в мошеннической схеме «Ваш родственник попал в ДТП»

18-летний иногородний житель подозревается в совершении двух эпизодов мошенничества, совершенных группой лиц по предварительному сговору, с причинением ущерба в значительном размере пожилым жительницам Новокуйбышевска.
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