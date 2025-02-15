А на Ремзаводском стадионе стартовал турнир по хоккею на Кубок Главы городского поселения г. Новоаннинский.
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А на Ремзаводском стадионе стартовал турнир по хоккею на Кубок Главы городского поселения г. Новоаннинский.