Народ всё же наказал продавцов красной икры не став её покупать на Новый год. Склады забиты, цены падают, а спрос не растёт

ВЛ

Владимир Лосев

Что удивляться, если ВСЯ ТОРГОВЛЯ, (именно ВСЯ!, а не только икрой), захвачена иностранцами? Зачем им думать о народе России? Умные Правительства самую маржинальную отрасль никогда и нигде не отдают иностранцам! И не надо удивляться, что деньги не только сумками вывозятся из России, но и контейнерами, коррумпируя заодно таможню и силовиков..