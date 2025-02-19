БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Народ всё же наказал продавцов красной икры не став её покупать на Новый год. Склады забиты, цены падают, а спрос не растёт

Народ всё же наказал продавцов красной икры не став её покупать на Новый год. Склады забиты, цены падают, а спрос не растёт

Собственная жадность лихо «подставила» продавцов красной икры. Вместо того, чтобы смириться с небольшим уловом, о котором они твердили, и спокойно пережить «неурожай» икры в сезоне продав её по адекватной цене, отбить затраты на добычу и получить какую-никакую прибыль, они прошлой осенью взвинтили цену до небывалых высот.

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Комментарии
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ВЛ
Владимир Лосев
Что удивляться, если ВСЯ ТОРГОВЛЯ, (именно ВСЯ!, а не только икрой), захвачена иностранцами? Зачем им думать о народе России? Умные Правительства самую маржинальную отрасль никогда и нигде не отдают иностранцам! И не надо удивляться, что деньги не только сумками вывозятся из России, но и контейнерами, коррумпируя заодно таможню и силовиков..
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