Политолог заявил, что внешняя политика США сводится к расширению империи

Global Look Press/CHROMORANGE/Gunter Fischer Внешняя политика Соединенных Штатов сводится к расширению, и это не меняется в зависимости от демократов или республиканцев, заявил РЕН ТВ политолог, бывший журналист The New York Times Джон Вароли.
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