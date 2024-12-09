Индия может купить у России радиолокационную систему «Воронеж»

Обсуждение сделки находится «на продвинутой стадии». РЛС может появиться в штате Карнатака. Станция способна отслеживать как пуски баллистических и крылатых ракет, так и передвижения аэродинамических и космических объектовИндия может подписать с Россией соглашение по приобретению радиолокационной системы раннего предупреждения дальнего действия «Воронеж».