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Нардеп Дмитрук: Зеленский ударами ATACMS вглубь РФ хочет сорвать переговоры

Нардеп Дмитрук: Зеленский ударами ATACMS вглубь РФ хочет сорвать переговоры

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук прокомментировал удар ВСУ по Таганрогу ракетами ATACMS. Об этом пишет РИА Новости.

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Комментарии
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СК
Сергей Карабухин
!!! Фашисты, наркоманы, бандеровцы и умственно-психически больные националисты и все, кто их будет поддерживать – уже все смертники! За ними всеми уже стоит – смерть с косой. Все, кто сносил памятники, сжигал иконы, разрушал церкви, могилы, предавал свою Родину, свой народ, убивал своих мирных людей и бомбил мирные города и посёлки, и стрелял в свой народ и в своих мирных людей – долго жить не будут, и история это хорошо подтверждает. Бог всё видит и их всех умалишённых – накажет. Сам Бог всех придурков заберёт на тот свет. Смерть всем фашистам и бандеровцам! Да будет так! …………………………………………………………........................
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