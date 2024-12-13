Группировка "Восток" за месяц взяла под контроль 7 населенных пунктов в зоне СВО

На пункте управления группировки войск "Восток" глава Минобороны РФ Андрей Белоусов провел рабочее совещание, в ходе которого заслушал доклады командования по обстановке, характеру действий противника, а также выполнению боевых задач в зоне СВО.
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