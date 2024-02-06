Джеймс Ваулз: У Албона контракт с Williams до конца 2025 года

Williams RacingАнгло-тайский гонщик Williams Алекс Албон, который, по слухам, является одним из кандидатов на место в команду Red Bull на роль напарника голландца Макса Ферстаппена, начиная с сезона Формулы 1 2025 года, имеет действующий контракт на два ближайших сезона.
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