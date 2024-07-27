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Царьград

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Новосибирским дачникам рассказали, как собрать невероятный урожай огурцов

Новосибирским дачникам рассказали, как собрать невероятный урожай огурцов

Огурцы можно заставить плодоносить больше обычного и получить до 15 килограммов плодов с куста. Для этого их надо правильно подкормить.

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Комментарии
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Grandad
Соды разные бывают.
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