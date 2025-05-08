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Украину продали с потрохами еще при Байдене – Арестович 

Украину продали с потрохами еще при Байдене – Арестович 

Часть Украины уже продана России, причем по давно расписанному плану США. Об этом в эфире видеоблога эмигрировавшей из России журналистки-иноагента Юлии Латыниной заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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