Упрощенную регистрацию противовирусных лекарств продлили до 2025 года

Упрощенная процедура позволяет получить все необходимые документы для введения в оборот медицинских препаратов в максимально короткие сроки, обеспечить стабильные поставки лекарств в медицинские организации Статья полностью.
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