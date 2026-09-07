Открыть или закрыть: как распорядиться вкладами перед заседанием Центробанка 11 сентября Елена ГалицкаяДо заседания Банка России 11 сентября остаётся совсем немного времени, а у миллионов вкладчиков возникает традиционный вопрос: что делать с деньгами — оставить всё как есть, срочно открыть новый депозит или попытаться найти более выгодные условия? Решение регулятора по ключевой ставке напрямую влияет на банковские предложения.