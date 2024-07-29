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Региональная Юридическая Служба

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В Карелии после прорыва шлюза пропали без вести шесть человек включая детей

В Карелии после прорыва шлюза пропали без вести шесть человек включая детей

Фото: gubdaily.ru Шестеро жителей Карелии, в том числе двое несовершеннолетних, оказались в числе пропавших без вести после разрушения временной перемычки между 10-м и 11-м шлюзами Беломорско-Балтийского канала.

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