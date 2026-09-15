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Копилка советов на каждый день

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Зеленые друзья человека.

Зеленые друзья человека.

Дочитайте материал до конца. Только тогда вы узнаете, что все продукты растительного происхождения напрямую связаны с энергиями определенных планет и потому легко систематизируются по знакам Зодиака.

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