Россиянам разрешили не расписываться в паспорте при одном условии

МВД: В паспорте можно поставить прочерк, если человек не может расписаться Прочерк вместо подписи в паспорте гражданина России можно ставить в том случае, если человек в силу физической неспособности не имеет возможности проставить свою подпись.
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