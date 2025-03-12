Желавший поговорить с Трампом пассажир напал на двух человек в самолете

Желавший поговорить с Трампом пассажир напал на двух человек на рейсе в США Пассажир авиакомпании American Airlines, желавший поговорить с президентом США Дональдом Трампом, напал на двух человек в самолете.
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