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Николаев: Овсянников – это испорченный ребенок

Николаев: Овсянников – это испорченный ребенок

Олег Николаев прокомментировал историю с арестом бывшего главы Севастополя Дмитрия Овсянникова. По мнению собеседника «Известий», то, что случилось со скандальным чиновником на берегу Туманного Альбиона – закономерный итог его деятельности на Крымском полуострове, и будет интересно наблюдать, что с ним будет происходить дальше.

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Комментарии
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СВ
Сергей Васильевич
Николаев неправ. Овсянников - элементарный вор, который имел поддержку выше и его действия так до конца и не расследованы. Пострадало государство, люди Севастополя. Жаль, что не коснулось его покровителей. Может, не время.
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13 час.
ВБ
Владимир Бурцев
Все его назначения в совет федерации подлежат сомнению и должны быть пересмотрены, т.к.- возможно злоупотребление при назначении.
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12 час.

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