Николаев: Овсянников – это испорченный ребенок

Олег Николаев прокомментировал историю с арестом бывшего главы Севастополя Дмитрия Овсянникова. По мнению собеседника «Известий», то, что случилось со скандальным чиновником на берегу Туманного Альбиона – закономерный итог его деятельности на Крымском полуострове, и будет интересно наблюдать, что с ним будет происходить дальше.