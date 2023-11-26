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В Андреапольском округе провели капитальный ремонт воинского захоронения

В Андреапольском округе провели капитальный ремонт воинского захоронения

В конце октября в деревне Подвязье Андреапольского округа состоялось торжественное открытие воинского захоронения, отреставрированного по Программе поддержки местных инициатив (ППМИ), сообщают «Тверские ведомости» со ссылкой на местную администрацию.

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