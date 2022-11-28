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Макдэвид – главный претендент на «Харт Трофи». Пастрняк, Маккиннон, Робертсон и Эрик Карлссон – в топ-5 (NHL.com)

Коннор Макдэвид – главный претендент на «Харт Трофи» по итогам четверти сезона. Официальный сайт НХЛ провел предварительное голосование по итогам четверти сезона.

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