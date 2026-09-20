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ТАСС

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ЦИК подтвердил лишь одно нарушение на выборах

ЦИК подтвердил лишь одно нарушение на выборах

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. ЦИК РФ подтвердил лишь одно из трех нарушений на прошедших выборах. Об этом заявила председатель комиссии Элла Памфилова на подведении предварительных итогов голосования на выборах в Госдуму.

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