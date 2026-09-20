ЦИК подтвердил лишь одно нарушение на выборах

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. ЦИК РФ подтвердил лишь одно из трех нарушений на прошедших выборах. Об этом заявила председатель комиссии Элла Памфилова на подведении предварительных итогов голосования на выборах в Госдуму.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым