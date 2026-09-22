Запад и казаки: почему нищая Украина будет воевать до последнего

Ростислав Ищенко Зеленский утверждает, что Украине уже не хватает 27,5 миллиардов евро на военные расходы.
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Почему на латинице пишется kossaki? До этого были гунны, козары. Это вид службы. Почтовой, пограничной. Когда в центрах начиналась смута, то окраины сами выживали как могли. Организованные служаки легко организовывались. Ножом можно и хлеб резать и убивать.
Возмущаться - бесполезно. Анализировать - то же самое. Бандероподобное отребье существует, и никуда от этого не денешься. Как существуют клопы, тараканы, ВШИ, наконец!Другой вопрос: им не нужно давать повода жить!
Автор даже поленился в Википедию заглянуть.., они ведут 'родословную' (если таковая может быть у ублюдков) от кОзаков и к кАзакам, отношения не имеют...
Мы еще увидим распад всех признаков государственности, когда перестанут выплачивать зарплату, или начнется гиперинфляция, и пропадут продукты в магазинах и электричество, начнут замерзать. Разбежится местная администрация и начнется бандитизм.
Понаписали много, а толку ? Ясно одно, Запад с помощью еврейской банды Зеленского идёт на полное уничтожение украинского народа, бандеровцев постигнет та-же участь, это зверьё никому после войны нужно не будет. Далее или договор с Россией о разделе территории или тотльная война НА УНИЧТОЖЕНИЕ ! Значит будет применено ядерное оружие. И что дальше ? Европа, ядерная пустыня, как и минимум треть территории России. А дальше ЧТО ??? Ответа никто не дает !