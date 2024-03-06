Военная администрация Киева: причиной крупного пожара мог стать поджог

Global Look Press/Keystone Press Agency/Evgen Kotenko Власти Киева считают умышленный поджог одной из возможных версий причины крупного пожара, который охватил порядка трех гектаров в Дарницком районе украинской столицы, заявил глава городской военной администрации Сергей Попко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии