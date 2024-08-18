В России запретят военных блогеров? "Правду" о войне русским будет рассказывать Невзоров*

Михаил Гриф

А что? Во время СВО цензура не нужна? Ну вот были бы эти военкоры во время войны в Чечне. Это бы сильно помогло федералам? И почему эти военкоры про Сирию забыли? Наши военные там чем зантммаются? Или в Африке ЧВК? А этот Подоляка ваапще кто и за кого? Или те же Два майора? Или Файтербомбер? Пляшут на костях и смакуют наши проблемы. Они всегда были, есть и будут и нечего на них спекулировать. Вы посмотрите довоенные репортажи того же Сладкова про армию. Никаких проблем, всё хорошо и просто замечательно. А тут бац, СВО, и Вию подняли веки. Оказывается, у нас армия воюет палками и булыжниками...