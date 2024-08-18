Коллаж Царьграда Член Комитета по безопасности Госдумы, депутат от Башкирии, бывший руководитель республиканского ГИБДД, единоросс Динар Гильмутдинов заявил о намерении "в самое ближайшее время" выступить с законодательной инициативой о введении в России жёсткой цензуры.
В России запретят военных блогеров? "Правду" о войне русским будет рассказывать Невзоров*
Комментарии
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НС
Наталья Середа
Насажали гильмудаков в думу и удивляемся кишлачному наплыву.Он в комитете по безопасности России и наивно думать, что он не обеспечивал нашу "безопасность" своими земляками.
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1 час.
Михаил Гриф
А что? Во время СВО цензура не нужна? Ну вот были бы эти военкоры во время войны в Чечне. Это бы сильно помогло федералам? И почему эти военкоры про Сирию забыли? Наши военные там чем зантммаются? Или в Африке ЧВК? А этот Подоляка ваапще кто и за кого? Или те же Два майора? Или Файтербомбер? Пляшут на костях и смакуют наши проблемы. Они всегда были, есть и будут и нечего на них спекулировать. Вы посмотрите довоенные репортажи того же Сладкова про армию. Никаких проблем, всё хорошо и просто замечательно. А тут бац, СВО, и Вию подняли веки. Оказывается, у нас армия воюет палками и булыжниками...
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48 мин.
Михаил Гриф
Вы что то имеете против башкирского народа, Середа? Бандеровка что ли, а, Наталка?😉
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44 мин.
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