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Умерла Анастасия Заворотнюк: вспоминаем историю жизни актрисы

Умерла Анастасия Заворотнюк: вспоминаем историю жизни актрисы

Звезде «Моей прекрасной няни» было всего 53 года. Анастасия Заворотнюк в роли няни Вики, фото: кадр из сериала «Моя прекрасная няня», 2004-2008«Очуметь!» и «Мама дорогая!» — примерно с середины нулевых мы произносим эти фразы с интонациями няни Вики, главной героини ситкома, вышедшего на экраны в 2004-м.

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