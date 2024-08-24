Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Почему СССР закупал зерно за рубежом

Почему СССР закупал зерно за рубежом

Если вы не знали, то я вам напомню о том, что уже несколько лет Россия находится на первом месте в мире по экспорту зерна.

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