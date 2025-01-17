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Кубок чемпионов по регби. 4-й тур. «Ольстер» сыграет с «Эксетер Чифс», «Клермон» против «Бристоля», другие матчи

Кубок чемпионов по регби Групповой этап 3-й тур Группа 1 17 января Ольстер (Северная Ирландия) – Эксетер Чифс (Англия) – 18.

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