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Царьград

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Подросток в Кемерово задержан за попытку поджога на железной дороге

Подросток в Кемерово задержан за попытку поджога на железной дороге

В Кемеровской области подросток задержан при попытке поджога локомотива, общаясь с заказчиком через Telegram.

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