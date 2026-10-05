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Известный барнаульский отель с 20-летней историей прекратил работу

Известный барнаульский отель с 20-летней историей прекратил работу

Бизнес-отель "Улитка" на улице Короленко, 60, в Барнауле прекратил работу. Гостиница закрылась в конце сентября, сообщает "Банкфакс" со ссылкой на представителей туристической отрасли и бывших арендаторов.

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