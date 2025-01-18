Индонезия стала полноправным членом БРИКС, вызвав беспокойство у США. Журналист Пепе Эскобар полагает, что американские спецслужбы могут инициировать дестабилизационные кампании против Индонезии и других членов, заинтересованных в сотрудничестве с БРИКС.