Среди курьеров в Петербурге искали нелегальных мигрантов

Нарушителей доставили в отделы полиции В рамках комплексной работы полиции Петербурга по профилактике правонарушений в сфере курьерской доставки товаров сотрудники регионального управления экономической полиции провели «точечные» проверки пунктов получения товаров, так называемые «дарксторы».
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