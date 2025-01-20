Журналистка Панченко заявила, что Зеленский держит украинцев в заложниках

Владимир Зеленский держит в заложниках население Украины, считает журналистка Диана Панченко. Своим мнением она поделилась в соцсети X, комментируя слова Зеленского о том, что освобождение израильских заложников представителями ХАМАС является значимым моментом.
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