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Царьград

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Депутат Рады Дубинский рассказал, как Зеленский подставил Трампа

Депутат Рады Дубинский рассказал, как Зеленский подставил Трампа

Глава киевского режима продлил военное положение, чем подставил победившего на выборах в США Трампа6 ноября Владимир Зеленский продлил действие военного положения до 7 февраля следующего года.

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