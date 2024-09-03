Депутаты ГД предложили выдворять мигрантов за предвыборную агитацию

Депутаты Госдумы предложили депортировать мигрантов за участие в избирательных кампаниях. О разработке законопроекта сообщил председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в Telegram-канале.
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