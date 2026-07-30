Evernorth внесла изменения в заявку SEC для XRP-казначейства на $1 млрд.

Компания Evernorth Holdings внесла поправки в свою регистрационную заявку в SEC после завершения согласования условий трудоустройства трех топ-менеджеров в рамках подготовки к листингу на Nasdaq и планируемому созданию публичного XRP-казначейства на сумму $1 млрд.
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