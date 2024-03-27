Эксперт рассказал, что такое дачная амнистия и какие объекты под нее попадают в 2024 году Ирэн ОрлонскаяВ 2024 году в Государственной Думе Российской Федерации был одобрен законопроект о расширении масштабов дачной амнистии.
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